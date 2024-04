Membro attivo dell' Isis arrestato all' aeroporto di Fiumicino

(Di lunedì 8 aprile 2024)dalla polizia all’diun cittadino del Tagikistan di 32 anni colpito da mandato di arresto internazionale «per essersi arruolato nelle filao stato islamico ed essere andato in Siria a combattere nel 2014». L’uomo risulta essere un «’organizzazione terroristica». A quanto reso noto dalla Questura di Roma, il cittadino tagiko, latitante...

17.20 arrestato dalla Digos all'aeroporto di Fiumicino un cittadino Tagiko 32enne colpito da mandato d'arresto internazionale "per essersi arruolato nelle fila dello stato islamico ed essere andato ... (televideo.rai)

A Roma la Polizia ha Arrestato un 32enne cittadino del Tagikistan, colpito da mandato di arresto internazionale "per essersi arruolato nelle fila dello Stato Islamico ed essere andato in Siria a ... (today)

Arrestato a Fiumicino un Membro attivo dell’ISIS - Si tratta, così come riportato da Open.online.it, di un cittadino del Tagikistan di 32 anni, identificato come Membro attivo dell’ISIS. Come riportato da Tg24.sky.it, il mandato di arresto ...newsmondo

Terrorismo: arrestato a Fiumicino 32enne del Tagikistan, era Membro dell'Isis - Era destinatario di un mandato d'arresto internazionale. Questa mattina, la Polizia di Stato ha tratto in arresto S. I. classe 1992, cittadino del Tagikistan, in quanto colpito da mandato di arresto i ...primapaginanews

Romania, al via l'esercitazione della Nato Scudo Marino 24 (c'è anche Italia): ecco tutte le forze dell'Alleanza ad Est - Romania, al via da oggi l'esercitazione della Nato «Scudo Marino 24» che si terrà fino al 21 aprile lungo la costa romena del Mar Nero e sul Delta del ...ilmessaggero