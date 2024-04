Membro attivo dell' Isis arrestato a aeroporto Fiumicino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024)dalla polizia all'diun cittadino del Tagikistan di 32 anni colpito da mandato di arresto internazionale "per essersi arruolato nelle filao stato islamico ed essere andato in Siria a combattere nel 2014". L'uomo risulta essere un "'organizzazione terroristica". L'operazione si è svolta all'internoe attività di prevenzione anti terrorismo in considerazione del delicato scenario internazionale.