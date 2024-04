Meloni | il governo al lavoro per fermare il racket del borseggio

(Di lunedì 8 aprile 2024) "L'ennesimo episodio inaccettabile che dimostra l'importanza di contrastare con determinazione ile l'accattonaggio forzato, fenomeni che colpiscono non solo le vittime dirette, ma anche coloro che, in alcuni casi, sono costretti a praticarli". Così la premier Giorgiacommenta sui social la notizia di ieri della donna picchiata dai suoi sfruttatori per lo scarso bottino racimolato sulla metropolitana di Roma. "Ilha avuto il coraggio di intervenire su questo fenomeno, sul quale altri hanno chiuso gli occhi, con le misure anticontenute nel Pacchetto Sicurezza, attualmente al vaglio del Parlamento - aggiunge la presidente del Consiglio -. Continueremo a implementare questoperildele ...

Sono giorni di trepidante attesa per i circa 6.000 collaboratori scolastici assunti con i fondi PNRR e Agenda Sud, in scadenza il 15 aprile. Ancora non c'è la certezza della Proroga dei contratti, ... (orizzontescuola)

Le regole della par condicio televisiva in vista delle elezioni europee 2024 potrebbero contenere un'eccezione per ministri, viceministri e sottosegretari del governo Meloni : non dovrebbero ... (fanpage)

governo: Petrucci (Fdi), 'stiamo costruendo Italia forte e rispettata, come promesso' - Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "L'immigrazione in calo, i dati occupazionali che continuano a bruciare un record dopo l'altro, i livelli di povertà ai minimi come non accadeva da tempo, i riconoscimenti i ...lagazzettadelmezzogiorno

Conte: "Le accuse di slealtà ci offendono, lotta all'illegalità valore non negoziabile" - "Non possiamo accettare dal governo Meloni sermoni sulla legalità e attacchi strumentali su Bari". “Accusarci di slealtà offende il popolo che ha creato il M5S e che, dal 2009, ha fatto del principio ...primapaginanews