Meloni e i poteri del Presidente della Repubblica

(Di lunedì 8 aprile 2024) PREMESSA: Io non sono un costituzionalista, ma solo un blogger, che cerca di riportare corretta informazione facendo uso di fonti che ritengo autorevoli e verificate. Bruno Vespa, nel programma “Cinque Minuti” del 4 aprile 2024, ha intervistato Giorgia, la quale ha rilasciato una dichiarazione che va a braccetto con quanto aveva già detto a gennaio in conferenza stampa: Quando io ho presentato la riforma costituzionale del premierato, la prima cosa che ho detto è che noi avevamo scelto di non toccare idele non li tocchiamo. Noi manteniamo intatto il ruolo delperché è giusto così, penso io, e perché sappiamo che il...