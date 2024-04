Meghan Markle sta davvero per lanciare una linea beauty?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 8 aprile 2024) I gossip sul futuro imprenditoriale disi fanno sempre più insistenti. Da quando la duchessa di Sussex ha lanciato American Riviera Orchard, suo nuovo brand di lifestyle, le voci su quali saranno i prodotti venduti sul sito si sono rincorse. C’è chi suppone si tratterà semplicemente di una riedizione dell’ormai defunto blog di, The Tig, chiuso prima del suo ingresso nella famiglia reale, e chi dipinge la ex royal come una moderna (?) Gwyneth Paltrow. E, poi, c’è chi sostiene che la duchessasia in procinto diuna sua. Naturalmente, i Sussex Royal non hanno confermato o smentito ...