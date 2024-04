Medioriente | occupato Rettorato a Napoli

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 8 aprile 2024) 13.55 La Rete Studentesca per la Palestina haildell'Università Federico II, in segno di protesta per il bando di collaborazione scientifica con Israele. "Abbiamo deciso un'azione forte, occupando il, come già avvenuto a Roma,Torino,Bologna",dicono gli studenti. "Quanto accade in Palestina per noi è genocidio. Gli accordi Italia-Israele a livello accademico,economico,militare sono complicità con il criminale proto di Netanyahu". Stop a bando anche da 200 prof e tecnici Ateneo di Firenze.