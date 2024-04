MaXXXine | nel trailer | Mia Goth regina dello slasher in una Hollywood al sangue

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ildi, capitolo conclusivo della trilogia horror di Ti West, è stato ufficialmente diffuso e suggerisce che il personaggio di Miaè ancora più deciso a raggiungere la celebrità che mai. Sopravvissuta agli eventi di X – A Sexy Horror Story, Maxine si trova ora a Los Angeles in cerca del successo, ma dovrà sporcarsi le mani diper farsi strada (e sappiamo che non le dispiacerà affatto!).si svolge nel 1985, cinque anni dopo X – A Sexy Horror Story, quando l'”eroina” diparte peralla ricerca di fama e ottiene un ruolo in un film horror da quattro soldi. In tutto questo, Los Angeles è terrorizzata da un fantomatico “stalker notturno” che, per qualche motivo, non vede l’ora di incontrare Maxine… e Pearl – o una visione ...