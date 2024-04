Maxi incendio alle porte di Roma | brucia discarica abusiva | altissima colonna di fumo | FOTO

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 8 aprile 2024)nella nottedi. A fuoco unacontenente per lo più pneumatici: le fiamme hanno generato un’divisibile a isolati di distanza. Il tutto stando in un terreno ad Ardea, nella zona di Montagnano.diad Ardea (ilcorrieredellacitta.com)Ancora un disastro ambientale in provincia di. Ad Ardea, da stanotte, stando unacontenente una grossa quantità di pneumatici. Sul posto sono intervenuti i ...