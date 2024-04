Mattarella | libri strumento di crescita

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 8 aprile 2024) 14.40 "Il libro èirrinunciabile di sapere e di, fonte di valori, speranze, sogni". Così il Presidente, in un videomessaggio per l' apertura della Bologna Children's Book Fair, fiera internazionale dell'editoria per ragazzi. "La libertà è il bene più prezioso ed è la conoscenza che rende autenticamente liberi. Ine sonoefficace",dice. "A volte ci sono analisi superficiali sui giovani", ma i dati confermano che sono "lettori robusti",contribuiranno asocietà.