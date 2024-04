Matrimonio tra Perla e Mirko | ecco dove andranno a vivere e in quale città abitano adesso

(Di lunedì 8 aprile 2024)Vatiero, intervistata dal Corriere del Mezzogiorno, svela quando e se ci sarà ilconBrunetti, suo fidanzato ritrovato proprio nel corso dell' edizione del Grande Fratello che l' ha vista trionfare.traSicuramente l’intenzione è quella. Ma, per il momento, io sono tornata ad Angri e lui nella sua: Rieti.vivremo dopo ilpreferirebbe Roma. Io ancora ci devo pensare.ha svelato anche come procede la sua vita dopo la vittoria del GF: Sono cambiate tante cose. Ora le persone per strada mi fermano, dicono di stimarmi. Ma la stima ...

Francesco Calzona ai microfoni di DAZN ha parlato del suo futuro con il Napoli dopo la vittoria in casa del Monza per 4-2.Continua a leggere (fanpage)

Me contro Te, nozze in arrivo: fiori d'arancio per Luì e Sofi - Dopo la proposta ufficiale, arrivata nell'ottobre del 2021, i due sono pronti a convolare a nozze ...ilgiornale

Boom di seconde nozze, il vero amore è sempre più over 40 - Avv. Ruggiero: “Il divorzio breve ha finito con il favorire nuovi amori”. Sempre più relazioni nascono online su app come PhaseApp, che punta a connettere mente e anima ...adnkronos

I Me Contro Te si sposano dopo 12 anni insieme: «Il nostro amore è vero, non un progetto». La frecciatina a Chiara Ferragni - Sofia Scalia e Luigi Calagna, meglio conosciuti come Luì e Sofì, i Me Contro Te, hanno scoperto il successo 10 anni fa e ormai sono dei veri e propri pionieri delle web star. Il ...ilmattino