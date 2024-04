Matilde Brandi sul fidanzato Francesco Tafanelli | “Sbagliare mi ha dato la possibilità di incontrarlo”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 aprile 2024)è legata al nuovo, manager nel settore spose con il quale è uscita allo scoperto alla fine del 2022. Stasera vedremo la ballerina tra i naufraghi che approderanno in Honduras per la nuova edizione de L’Isola Dei Famosi al via stasera su Canale 5. Terminata la relazione con Marco Costantini al fianco della showgirl per 17 anni, e padre delle gemelle Sofia ed Aurora, nella vita dellaarrivava un uomo conosciuto nel corso di un evento per spose a Bari., manager nel settore matrimoniale. A fare da cupido alla coppia l’amica Manila Nazzaro che aveva invitato l’ex gieffina in Puglia. Subito dopo l’incontro lacercava l’uomo su Instagram e scopriva che ...