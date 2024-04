Masters Augusta 2024 | le 18 buche ai raggi X Fascino intramontabile a Magnolia Lane

(Di lunedì 8 aprile 2024)National Golf Club. Il percorso più iconico che ci sia nel golf. Un nome, una garanzia. Mai ilsi è disputato lontano da, con il primo Major dell’anno che è il sogno di ogni giocatore che si approccia a questo sport. La ‘Giacca Verde’ quest’anno sarà più ambita che mai, con il duello annunciato tra Scottie Scheffler e il campione in carica John Rahm stracolmo di sfaccettature e storie da raccontare. Non ci sarà purtroppo il tricolore protagonista, con Francesco Molinari che ha perso l’esenzione dopo il suo trionfo all’Open nel 2018, e non sarà sul campo che nel 2019 lo ha visto fermarsi ad un passo dal songo, dopo una domenica che non ha mai veramente superato. Buca 1 (Tea Olive, par 4, 445 yards): prende il nome dall’arbusto sempreverde originario della Cina e del Giappone. Leggero dogleg ...

