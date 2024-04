Masters 1000 Montecarlo 2024 | un discontinuo Matteo Arnaldi cede il passo a Nagal

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 aprile 2024) L’Italtennis perde un altro suo portacolori durante questo primo turno deldi. Dopo Luca Nardi, anchesi ferma al debutto, sconfitto in 2h e 36? di partita dall’indiano Sumitcon il punteggio di 5-7 6-2 6-4. Una prestazione caratterizzata da tanta discontinuità da parte del tennista sanremese, che ha chiuso con ben 42 colpi vincenti ma anche 54 errori non forzati che dicono un po’ tutto su quello che è stato lo sviluppo della sfida. Un continuo saliscendi quest’oggi per l’allievo di Alessandro Petrone, che in questi primi mesi di stagione fatica a trovare continuità non solo nel lungo periodo, ma anche all’interno del singolo match. Festeggia, invece,, che diventa il primo indiano nella storia a ...