Masters 1000 Montecarlo 2024 | Sinner Sonego out al primo turno tra i rimpianti

(Di lunedì 8 aprile 2024) Sconfitta amara per, sconfitti nell’incontro valevole per ildeldidalla coppia belga Gille/Vliegen. Nonostante scendessero in campo con i favori del pronostico, gli azzurri hanno ceduto il passo agli avversari con il punteggio di 6-7 7-5 10-7, gettando alle ortiche un match che a un certo punto sembrava quasi vinto. Jannik e Lorenzo hanno infatti vinto ilset al tie-break ed erano avanti 4-1 nella seconda frazione. Proprio quando il traguardo s’intravedeva all’orizzonte, però, ecco il crollo improvviso: Gille/Vliegen hanno ribaltato il set, prevalendo per 7-5, per poi al super tie-break. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI CRONACA –set in cui ...