Martial-Inter | l’eterno ritorno | operazione sconsigliata per tre motivi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il nome di Anthonytorna in orbitaper l’ennesima volta. A maggior ragione alla soglia della scadenza del contratto che lo lega al Manchester United. Tuttavia il francese non è un profilo consigliabile per i nerazzurri, per ragioni molto precise. SEMPRE LUI – La sessione estiva del calciomercato 2024 deve ancora iniziare, eppure il nome di Anthonytorna ad avvicinarsi a quello dell’. L’attaccante francese del Manchester United è un vecchio pallino del Direttore Sportivo nerazzurro Piero Ausilio, e mai come ora è un profilo appetibile. Infatti il suo contratto coi Red Devils scade il prossimo 30 giugno, permettendogli già ora di accordarsi con un nuovo club (come fatto da Mehdi Taremi, prossimo attaccante dell’). E sebbene ci siano diversiper ...