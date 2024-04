Marina Suma | chi era il compagno Claudio | “La sua morte è un vuoto incolmabile”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 aprile 2024) Nata a Napoli da padre siciliano e madre napoletana,è cresciuta nel quartiere del Vomero della città partenopea. Dopo i primi passi nella moda, laha debuttato alla grande nel cinema. Il film del 1981 Le occasioni di Rosa, diretto da Salvatore Piscicelli, di cui lei è protagonista, le ha fatto vincere il David di Donatello per la migliore attrice esordiente e il Nastro d’argento nella stessa categoria. Il grande successo per laè arrivato, però, due anni dopo, nel 1982, con il film Sapore di mare, di Carlo Vanzina, pellicola iconica che ha segnato anche la storia del cinema italiano. L’attrice ha poi lavorato in altre commedie, tra cui: Sing Sing (1983) al fianco di Adriano Celentano; Cuori nella tormenta (1984) con Carlo Verdone e Lello Arena; Un ragazzo e una ragazza (1984) con Jerry ...