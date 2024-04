Marilena Brudaglio | runner travolta e uccisa da un suv mentre si allena | il giorno prima l’ultima gara

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Mortafaceva jogging. Una donna di 48 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un suvsiva nella mattina di lunedì 8 aprile alla periferia di Andria, in Puglia. La vittima,, ha riportato un profondo trauma cranico. Soccorsa dal personale del 118, è deceduta nell’ospedale Bonomo della città. Il conducente era alla guida di una Bmw. Si tratta di un 76enne di Andria, ora indagato per omicidio stradale, che si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Ora si attendono gli esiti di alcol e droga test a cui è stato sottoposto. Il fuoristrada viaggiava in direzione della città sulla strada provinciale tra Andria e Castel del Monte, quando ha travolto la donna. Sull’accaduto indagano i carabinieri.era una podista esperta, era sposata e ...