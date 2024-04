Maria De Filippi bacchetta due esponenti di UeD | pubblico esilarato

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 8 aprile 2024)Desi è sempre contraddistinta per i suoi modi di fare tranquilli e pacati. Ad ogni modo, anche a lei capita di perdere le staffe. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, ad esempio, ci sono stati diversi momenti degni di nota. La conduttrice, infatti, si è trovata are più di un esponente.contro un cavaliere a UeD: “Sei un farfallone” Nel corso della puntata di oggi di UeD,Deha richiamato alcunidel Trono Over. Dopo il blocco legato ad Aurora e Tiziana, le quali sono state accusate di essere d’accordo, si è passati ad altro. La conduttrice ha chiamato a centro studio Cristiano e Jasna. I due sembravano essere molto presi l’uno dall’altra ma, alla fine, le cose sono scemate, soprattutto per lui. Il ragazzo, ...