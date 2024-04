Marco Maddaloni | i progetti post GF del judoka e i saggi consigli ai gieffini

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 8 aprile 2024)ha continuato a mantenere i contatti con ianche dopo la fine del Grande Fratello. A loro ha cercato anche di dare deiper la carrieraha diverse cose in programma. Le ha raccontate in un’intervista rilasciata a Coming Soon. Il, reduce dall’esperienza al Grande Fratello, oggi è un padre presente ma anche un amico prezioso per i. Con molti di loro è rimasto in contatto dopo la fine dell’avventura vissuta 24 ore su 24 nel loft di Cinecittà. Uno prezioso è quello di non adagiarsi e di continuare a studiare: “Io non ho mai fatto parte di quella televisione dove partecipavi a un reality e ti cambiava la vita. Su venti ragazzi, oggi, forse due riescono a fare serate e ...