(Di lunedì 8 aprile 2024), 8 aprile 2024 – È stato undoloso quello che ha portato i carabinieri del Nucleo operativo dia scoprire varie violenze perpetrate da un italiano di 40 anni senza fissa dimora ai danni del nuovo. Sabato 6 aprile i carabinieri sono intervenuti nella periferia della città durante la notte per spegnere un incendio doloso di un veicolo, regolarmente parcheggiato e dato alle fiamme con l’aiuto di un liquido infiammabile. Al termine delle operazioni di spegnimento, operate da una squadra dei Vigili del Fuoco di, i carabinieri hanno cominciato ad indagare sull’episodio, servendosi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dalle immagini gli agenti sono risaliti a un uomo di 40 anni, italiano e senza fissa ...

Mantova , 28 marzo 2024 – Dopo la fine della relazione ha iniziato a minaccia re e Perseguita re i parenti dell’ex . Per questo un uomo, italiano, residente nel Medio Polesine, è stato arrestato in ... (ilgiorno)

Mantova, perseguita il compagno dell’ex fidanzata: dai messaggi minatori al rogo dell’auto - Mantova, 8 aprile 2024 – È stato un rogo doloso quello che ha portato i carabinieri del Nucleo operativo di Mantova a scoprire varie violenze perpetrate da un italiano di 40 anni senza fissa dimora ai ...ilgiorno

perseguita l'ex moglie, arrestato in differita grazie a video - Un uomo è stato arrestato in differita per atti persecutori nei confronti dell'ex moglie. Ne ha dato notizia la questura di Mantova. A richiedere l'intervento della Volante della Polizia è stata la ...ansa

Pedinamenti e minacce, perseguita i parenti dell'ex compagna: arrestato - LENDINARA - perseguitava i parenti della ex compagna. Nei giorni scorsi i militari della Compagnia dell'Arma di Gonzaga, con il supporto operativo dei carabinieri di Rovigo, hanno ...ilgazzettino