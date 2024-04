Mantova | festa in poltrona Stasera passerella col Renate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 aprile 2024) di Luca MarinoniIltorna in serie B. Dopo 14 anni (e due fallimenti) i virgiliani hanno conquistato il diritto a rientrare tra i cadetti e lo hanno fatto portando a felice compimento la splendida cavalcata vissuta in questa stagione che ha riportato entusiasmo e grandi soddisfazioni ai tifosi biancorossi. La certezza matematica della promozione la squadra di Davide Possanzini l’ha ottenuta ieri sera, senza nemmeno scendere in campo, ma rimanendo in ansiosa attesa davanti alla tv. Quando da Lumezzane è giunta la definitiva conferma del pareggio tra i rossoblù e il Padova, aè partita la, per una gioia ancora più grande se solo si considera da dove è partita quest’anno l’avventura dei virgiliani riammessi in serie C solo grazie al forfait del Pordenone. La società guidata dal presidente ...