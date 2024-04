Mancini farà come Acerbi Dirà che abbiamo frainteso Come premio saranno la coppia centrale dell’Italia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 8 aprile 2024) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 31° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2023-24 Perso per perso, inventiamoci sto campionato della dignità. Andiamo in Brianza e vediamo di vincere almeno quello. Brutta aria. Al civettuolo Brianteo gli eroici tifosi azzurri, accolgono in silenzio la squadra. Parla per loro l’eloquente striscione: “Presenti solo per i nostri colori”. Brutta aria. E brutto Napoli. Pigro e indolente,ormai d’abitudine. Paladino chiude tutti gli spazi intorno a Osi. E toglie campo e luce a Charlie Brown. Primo affondo monzese. Cross di Zerbin. E a Geggè Jesus riesce l’incredibile. Far segnare addirittura Dijuric, che è una nota pippa. Impresa che gliguadagnare ildel difensore più scarso del campionato. Solita partitaccia. Il tifoso da divano si allontana e cincischia sbrigando faccenduole. La ...