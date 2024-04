Manchester City- Real Madrid | parla Rodri | “Ora sappiamo cosa vuol dire vincere la Champions”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 aprile 2024) “Domani non si deciderà nulla, questa è una doppia sfida e c’è anche la gara di ritorno. Noi però abbiamo l’esperienza della scorsa stagione, sappianoquesta competizione. In campo siamo più sereni”. Lo ha detto in conferenza stampa alla vigilia del match contro ilil centrocampista del, autore del gol vittoria nella finale dello scorso anno contro l’Inter: “Abbiamo imparato dal passato, dalle sconfitte e dalle vittorie. Siamo molto più maturi rispetto a quando li abbiamo affrontati per la prima volta, orabenefare contro il. Loro hanno molto più controllo della partita rispetto a ...