Malore per l’ex assessore lombardo Giulio Gallera alla Milano Marathon | “Ho avuto un collasso ma ora sto meglio”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Brutta giornata ieri pomeriggio per il consigliere regionale di Forza Italia ed exregionale al Welfare. Il politico stava partecipandoquando, al 41esimo chilometro, hauned è stato portato in ospedale. A raccontarlo è lui stesso sui social: “Purtroppo la maratona diper me è finita nel peggiore dei modi – scrive – Hounal chilometro 41 e non sono riuscito a concluderla”. Le alte temperature e “un ritmo troppo veloce” sarebbero le principali cause deldel, ma nulla di grave: “Mi hanno portato in ambulanza all’ospedale da campo. Mi hanno fatto ...