Malattie cardiovascolari | perché serve una politica europea Lo studio Lse

(Di lunedì 8 aprile 2024) Attualmente lerappresentano la prima causa di morte in Europa. Un recentecondotto dalla London school of economics andl science (Lse), su incarico della Federazionedelle industrie e associazioni farmaceutiche (Efpia), ha analizzato l’impatto sociale ed economico di queste. Questoha sottolineato l’importanza delle politiche nazionali ed europee nel gestire questa crescente epidemia che minaccia la vita di milioni di cittadini europei e ha fornito raccomandazioni chiave per affrontare la situazione. PREVENZIONE SECONDARIA Il rapporto ha evidenziato l’importanza della prevenzione secondaria, indicando che una grande percentuale di eventifatali potrebbe essere prevenuta ...

Cuore, studio multicentrico ridimensiona ruolo farmaci beta-bloccanti - Roma, 8 apr. (askanews) – È tempo di ridimensionare l’efficacia dei beta-bloccanti nel trattamento dei pazienti colpiti da infarto del miocardio. La terapia considerata uno dei pilastri nella cura di ...askanews

Un nuovo farmaco riduce la pressione alta con 2 iniezioni l'anno - Un nuovo farmaco a mRna per tenere sotto controllo la pressione alta, con due sole iniezioni l'anno. Una rivoluzione per quei pazienti che non riescono ad abbassare la pressione pur seguendo con costa ...adnkronos

Capoterra: via libera alla mozione per l'acquisto di defibrillatori e l'organizzazione di corsi di formazione - Attraverso l'installazione di defibrillatori automatici esterni (Dae) in luoghi di affluenza pubblica come scuole, chiese e piazze, nonché l'organizzazione di corsi gratuiti di formazione per i ...unionesarda