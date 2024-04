Maitè Yanes | chi è e dove l' abbiamo già vista

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024)è una delle naufraghe dell'Isola dei Famosi 2024. Il suo è un nome che al pubblico italiano probabilmente dice molto poco, tanto che sono in molti a domandarsi la motivazione della sua partecipazione al surviving show condotto da Vladimir Luxuria e in onda ogni lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5. Greta Zuccarello, chi è: l’ex fidanzato famoso e i programmi tv Chi è? La 34enne attrice spagnola - è nata a Madrid da genitori di origini cubane . ha cominciato la propria carriera come modella all'età di 15 anni. Milano e New York, oltre a Madrid, sono state le città di cui ha calcato le passerelle. Non solo moda: la nuova concorrente dell'Isola dei Famosi 2024 ha recitato in numerosi musical in Spagna. Una personalità interessante e sfaccettata, un’artista poliedrica abbastanza nota in ...