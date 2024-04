Magnolia nera | una piacevole sorpresa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 8 aprile 2024) di Nico Dente Gattola Oggi giorno basta poco per definirsi scrittori, un cimento cui tanti si dilettano al punto che il nostro può dirsi un paese di scrittori e purtroppo non di lettori. Occorre però non arrendersi all’evidenza e non essere pigri; avere la curiosità di leggere autori nuovi forieri di vitalità e sensazioni positive e che per restare alle nostre latitudini il panorama editoriale napoletano ancora propone e segnatamente Guida editori. Ebbene il romanzo “” ultima fatica letteraria del cardiochirurgo napoletano Gianluca Santise è sotto questo aspetto unae dimostra come l’autore abbia le stimmate dello scrittore di “razza” con un libro ben scritto che si lascia leggere con una trama che rapisce il lettore e ne cattura l’attenzione sino alla fine. Ci troviamo infatti al cospetto di una narrazione ...