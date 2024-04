Macerata Campania | beccato a rubare arredo dall’appartamento che ha locato | arrestato

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 8 aprile 2024). Se non fossero intervenuti i carabinieri, che lo hanno sorpreso nella flagranza di reato, un 50enne di Caserta si sarebbe appropriato di tutto l’presente nell’abitazione che aveva in locazione da pochi mesi. A richiedere l’intervento dei militari dell’Arma, nella mattinata odierna, è stato il 64enne proprietario dell’appartamento arredato concesso in locazione che abita al piano superiore dello stesso edificio e che ha visto il suo inquilino, tra l’altro moroso, mentre stava caricando, a bordo della sua Fiat Punto, alcune parti smontate dell’di casa. Il successivo sopralluogo eseguito nell’abitazione ha permesso ai militari dell’Arma, accompagnati dal proprietario dell’appartamento, di accertare la mancanza di diversi arredi o parti di essi che il locatario, nel corso del tempo, aveva ...