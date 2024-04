(Di lunedì 8 aprile 2024) Nella lingua inglese c’è un termine che indica la fatica di realizzare un secondo disco. In realtà non si parla solo di fatica, ma proprio di una maledizione, quasi una iettatura, che a tratti diventa una condanna: sophomore album curse. È una locuzione che solitamente si usa con i freshman, i nuovi arrivati che cambiano il gioco e che poi non riescono a stare al passo neanche loro con la ventata d’aria fresca che hanno portato alla scena., oggettivamente riconosciuto come uno dei migliori produttorili italiani in attività, non è – direbbero a Roma – un pischello, e soprattutto ha una conoscenza di sé e della suacosì ampia da renderlo immune a possibili superstizioni. C’è anche da dire, però, che Obe, il suo primo disco uscito nel 2021, ha superato di molto le aspettative che lui e tutti i fan avevano, servendo alla ...

Mace e la musica da dentro - Il produttore italiano torna con un secondo producer album notevole nel suono, nelle collaborazioni e per come è stato registrato. Un lavoro che conferma Mace ambasciatore di un tipo di creatività in ...gqitalia

'Reggaeton Be Gone': la macchina fatta in casa mette a tacere la musica dei vicini grazie all'AI - L'ispirazione gli è venuta da TV-B-Gone, un telecomando universale lanciato nel 2004 in grado di spegnere i televisori in luoghi pubblici come negozi, bar e sale d'attesa. È stato creato da Mitch ...it.investing

Il messaggio toccante di Raz in memoria della moglie Daniela Shualy morta di cancro - Un messaggio toccante di Raiz ricorda Daniela Shualy, sottolineando l'importanza della vita, della resilienza e della prevenzione.baritalianews