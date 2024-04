“Ma lui che c’entra?” Isola dei Famosi 2024 | tra i concorrenti spunta anche un ‘intruso’ | chi è

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 aprile 2024) C’è un personaggio molto discusso nel cast dell’deiche inizierà lunedì 8 aprile su Canale 5. Al momento iufficiali sono 18, tra questi volti molto noti come il ristoratore ed ex giudice di Masterchef Joe Bastianich, la showgirl Matilde Brandi, l’inviato di Striscia la Notizia Edoardo Stoppa, Marina Suma, Luce Caponegro (l’ex attrice a luci rosse Selen) e Valentina Vezzali, schermitrice specializzata nel fioretto con record di vittorie nella sua disciplina. Quest’anno a condurre l’deici sarà l’ex vincitrice e opinionista del reality show Vladimir Luxuria, che ha preso il posto di Ilary Blasi. Nei panni degli opinionisti, invece, ci sarà l’inedita coppia formata da Sonia Bruganelli, ex opinionista del Grande Fratello Vip, e il giornalista ...