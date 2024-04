Ma anche se fosse | che c*** | a Domenica In alta tensione tra i Pooh

(Di lunedì 8 aprile 2024) Riccardo Fogli, ospite aIn insieme ai, parla del suo passato edella sua relazione con Patty Pravo. Il cantante ha voluto rivelare alcuni retroscena di quanto accaduto qualche anno fa in un periodo buio della sua vita che lo portòad allontanarsi dalla band: "Io conobbi Nicoletta, Patty Pravo e ci fu una storia così… io ero sposato con Viola Valentino. Le prime settimane era tutto nascosto, poi si venne a sapere. Viola lo venne a sapere e mi cacciò di casa", ha raccontato Fogli. E ancora: "La verità è che molto amichevolmente con tanto affetto i miei migliori amici mi hanno detto questa faccenda si complica si parla di te e di Nicoletta, si mescola questa cosa e non va bene mi è stato chiesto che cosa decidi?". Parole chiare quelle di Fogli che però hanno creato qualche ...

