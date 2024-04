L’uomo più anziano del mondo ha 111 anni e mangia fish and chips ogni venerdì sera

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 8 aprile 2024) Nel 1912, mentre il Titanic affondava, a Liverpool nasceva John Alfred Tinniswood. Nel 2020 è stato eletto uomo piùdel Regno Unito, oggi è il più longevo del: alla sua veneranda età di 111ci è arrivato per «pura fortuna» ha dichiarato nelle numerose interviste a seguito del nuovo premio del Guinness World Records, e senza privarsi di nulla.lo aspetta un beland, piatto simbolo del paese, ed è ancora autonomo in tanti aspetti della vita, a cominciare da quello finanziario. Foto di Guinness World Records John Alfred Tinniswood, l'uomo piùdelÈ lui stesso a gestire i suoi soldi, direttamente dalla casa di riposo di Southport. Del nuovo record non è poi ...