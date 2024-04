(Di lunedì 8 aprile 2024) Ferrara, 8 aprile- Una festa del patrono all'insegna del divertimento e dell'inclusione. Si avvicina il giorno di San(23 aprile, ndr), santo protettore di Ferrara, e per l'occasione la città si appresta ad organizzare eventi dedicati. Uno di questi è il, allestito in viale Alfonso I d'Este dagli esercenti dell'associazione Spettacolo Viaggiante e arrivato alla sua terza edizione. Per quest'anno, ilmette a disposizione, nella mattinata di venerdì 12 aprile dalle 10.30 alle 13, le attrazioni dellaanche alle persone contà. L'evento Nell'ambito delladi San, che nelle prossime settimane si appresta a riempire le vie del centro di Ferrara, torna per la ...

Dal 30 marzo al 21 aprile 2024 Piazza Primo Maggio si animerà nuovamente con le attrazioni del Luna park di primavera . Autoscontri, giostre, ottovolanti e banchi di dolciumi torneranno in città ... (udine20)

La lite tra ragazzini al Luna Park di via Salicelle a Qualiano. Le indagini dei carabinieri.Continua a leggere (fanpage)

Classifica non mente, verrebbe da dire. Numeri nei numeri, ossia quelli relativi ad Attacchi e difese delle 20 squadre della Serie B 2023/2024... (calciomercato)

Luna Park per disabili: una giornata speciale durante la Fiera di San Giorgio 2024. Ecco quando e come funziona - L’associazione ‘Spettacolo viaggiante’ dedica una mattinata all’inclusività: l’appuntamento è alle 10,30 di venerdì 12 aprile. E’ richiesto un accompagnamento da parte di un familiare/operatore per tu ...ilrestodelcarlino

Fly me To the Moon - Le Due Facce della Luna - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 Film imperdibili 2024 Film imperdibili 2023 Film imperdibili 2022 Film imperdibili 2021 Film imperdibili 2020 Film imperdibili 2019 Film imperdibili 2018 Film imperdibili 201 ...mymovies

Un intenso weekend previsto a Schiranna: come sono coordinati Luna Park e Canottaggio - Per un accordo tra comune e giostrai, Nei giorni delle gare venerdì 12, sabato 13 e domenica 14, le attrazioni del Luna Park apriranno alle 18. Potenziati anche i controlli della polizia locale ...varesenews