L’ultima eclissi totale di sole in Italia fu inserita nell’impressionante scena di un film VIDEO

(Di lunedì 8 aprile 2024) Nel Ventesimo Secolo, in, abbiamo visto duedi: una, parziale, nel 1901, e una,della sua specie, il 15 febbraio del 1961; particolarmente fortunati, all’epoca, furono gli abitanti della regione Toscana che, quel lontano mercoledì mattina, osservarono un fenomeno trans-generazionale. Con un colpo di fortuna più unico che raro, però, l’venne immortalata, involontariamente, per i posteri, nelladella crocifissione delBarabba, di Richard Fleischer, girata in Maremma e più precisamente, nella località di Roccastrada, in provincia di Lucca. La pellicola, che vantava un cast di tutto rispetto con Anthony Quinn, Silvana Mangano e Jack Palance, era stata prodotta dal grande Dino De Laurentis, e ...