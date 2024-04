Lucia | il selfie fuori da “Amici” con l’altro allievo fa esplodere il gossip

(Di lunedì 8 aprile 2024) Personaggi Tv.ha abbandonato la scuola di, eliminata dalla competizione nella puntata dello scorso sabato, 6 aprile 2024. Al termine dell’ultimo Serale, la ballerina è stata eliminata al ballottaggio con Sofia. Una voltadalla scuola, la ragazza ha condiviso alcune immagini per descrivere la bellissima esperienza vissuta negli ultimi mesi. Appare anche unche ha scatenato i. Un utente ha quindi fatto una domanda diretta e la risposta lascia poco spazio ai dubbi.sta frequentando un altro concorrente di? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Fedez “on fire” al party dell’ex di Melissa Satta: ha già dimenticato Chiara? Leggi anche: Beatrice Luzzi, clamorosa gaffe in auto: “Ma chi le ha dato la ...

Fedez in vacanza a Miami con Leone e Vittoria: “Finalmente parto con i miei bimbi. Non vedevo l’ora” - Fedez vola a Miami con i figli e i suoi genitori. Si tratta del primo viaggio senza Chiara Ferragni. Sulle storie di Instagram il cantante scrive: “Finalmente con i miei bambini”.fanpage

Amici 23, Lucia torna su Ig e posta un selfie con Ayle: per i fan è una conferma del flirt - Dopo aver lasciato il talent la ballerina è riapparsa sui social accanto al cantante con il quale si dice abbia un'amicizia speciale ...it.blastingnews

Amici, le pagelle: Cuccarini perde l’aureola (voto 7), Bravi difende l’autotune «creativo»(voto 5) - La puntata di sabato 6 aprile è un’arena in cui i Professori diventano gladiatori. Litigano tutti, con Anna Pettinelli a far da epicentro sismico. Celentano e Zerbi si trasformano in due versioni drag ...corriere