Lotta | Preolimpico fallimentare per l’Italia a Baku Sempre più concreto il rischio di restare a secco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 aprile 2024) Prosegue senza sussulti purtroppo il percorso di qualificazione della Nazionale italiana diverso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Dopo aver ‘bucato’ il Mondiale dello scorso settembre a Belgrado, il movimento azzurro ha infatti concluso anche ilEuropeo direstando fermo a quota zero pass conquistati sulle 18 categorie del programma a cinque cerchi. A questo punto resta solamente un’ultima occasione per sbloccarsi ed evitare un flop storico (il Bel Paese èstato rappresentato con almeno un’atleta nellaalle Olimpiadi, tranne nelle prime due edizioni del 1896 e del 1904): ilglobale di Istanbul, previsto dal 9 al 12 maggio con in palio due slot per ciascuna categoria di peso. Per quanto visto sin qui, in attesa di capire se Danila ...