Lollobrigida”Cambiale ortofrutta un successo | finiti fondi in poche ore”

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 8 aprile 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Alla chiusura dello sportello telematico Ismea per la compilazione delle domande relative al prestito cambiario, al primo giorno di apertura, sono state convalidate oltre 500 domande per un importo pari a 15.280.279 di euro e ne sono in validazione altre 413, del valore di oltre 3 milioni di euro. Idi oltre 19milioni di euro sono in esaurimento. Sono numeri che confermano ildella nuova linea di credito dell'Ismea per il sostegno della filiera ortofrutticola. Il numero delle domande presentate, in cosìore, dimostra che il Governo lavora nella giusta direzione e dà risposte puntuali alle imprese”. E' quanto dichiara il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. “Con la cambiale– continua ...