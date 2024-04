Lo sportello Let’s talk aiuta il dialogo genitori-figli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024) Riapre lo", lo spazio di ascolto per ragazzi e famiglie, realizzato dalla cooperativa sociale "Uscita di Sicurezza" all’interno del progetto "Ciel’in città", selezionato dall’impresa sociale "Con i bambini" nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile che nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Ogni martedì, a partire da domani, nella sede del Doposcuola di "Uscita di Sicurezza" in via Lazzeretti 10, a Grosseto, la consulente familiare Monica Maggini sarà a disposizione di tutti gli interessati per momenti di confronto e ...