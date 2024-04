LIVE – Udinese-Inter 1-2 | finisce qui! Un’altra vittoria di squadra!

(Di lunedì 8 aprile 2024), partita della trentunesima giornata di Serie A 2023-24: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida i friulani allenati da Gabriele Cioffi. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca al “Bluenergy Stadium” di Udine. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP1-2 90? + 8?LA SFIDA! VINCE L’! 90? +5? GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!!!!! Davide Frattesi ancora una volta decisivo da subentrato! Delirio nerazzurro dopo il gol a due minuti dalla fine! 93? Ammonizione per Lautaro Martinez, anche l’argentino salterà il prossimo turno 92? Ammonizione per Pavard, salterà la prossima partita contro il ...

Udinese – Inter 0-0: cronaca diretta LIVE e risultato in tempo reale - La partita Udinese – Inter di Lunedì 8 aprile 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 31ma giornata di Serie A UDINE – ...calciomagazine

INTER - Inzaghi: "L'Udinese si esalta nelle grandi partite, dobbiamo essere attenti e consapevoli" - Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, prima del match contro l'Udinese: "Conosciamo l'Udinese, una squadra fisica che si esalta nelle ...napolimagazine

Inzaghi: “Ci vuole la migliore Inter. Su Arnautovic…” - Il tecnico nerazzurro prima della sfida con l’Udinese: “Hanno tolto punti a Milan, Lazio e Bologna. Ho un gruppo consapevole e maturo” “Stasera servirà la migliore Inter”. Inzaghi mette in guardia i ...interlive