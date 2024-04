LIVE – Udinese-Inter 1-0 | squadre a riposo con un risultato bugiardo!

(Di lunedì 8 aprile 2024), partita della trentunesima giornata di Serie A 2023-24: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida i friulani allenati da Gabriele Cioffi. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca al “Bluenergy Stadium” di Udine. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP1-0 Un primo tempo condotto dall’, che però non è brava a sfruttare le numerosi occasioni create. Morale? Il gol beffa subito sul finire dei primi 45?, quando i nerazzurri dimostrano poca lucidità e scarsa prontezza. 48? FINISCE IL PRIMO TEMPO 45? L’arbitro concede tre minuti di recupero 42? CHANCE PAREGGIO! L’prova subito a reagire e lo fa ...

Oggi il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Inter e Udinese : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Inter e Udinese si affrontano nel match valido per la giornata della Serie ... (calcionews24)

Udinese-Inter, la MOVIOLA LIVE: Dimarco chiede un rigore, check del VAR per un tocco di mano - Udinese e Inter si affrontano al Bluenergy Stadium di Udine nel posticipo serale del lunedì della 31esima giornata della Serie A 2023/24, con calcio d`inizio alle.calciomercato

Serie A, Udinese-Inter 0-0: LIVE - Va in scena la partita tra Udinese e Inter, che chiude la 31esima giornata di Serie A. Il match è in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW ...tg24.sky

Udinese-Inter, il risultato in diretta LIVE - "Questa è una di quelle partite belle da giocare. C'è la giusta tensione, il giusto entusiasmo e la giusta carica. Giocheremo contro i futuri campioni d'Italia e vogliamo fare bene di fronte al nostro ...sport.sky