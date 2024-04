LIVE Sinner Sonego-Gille Vliegen | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | azzurri dopo Munar-Safiullin

Atp Montecarlo LIVE: Nardi eliminato da Auger-Aliassime in due set, Arnaldi è fuori. Mental coach Berrettini: «Qualità eccezionali» - Terzo giorno dell'Atp di Montecarlo, terzo Master 1000 della stagione dopo quello a Indian Wells e a Miami. Il torneo monegasco vedrà Jannik Sinner scendere in campo nel secondo ...ilgazzettino

ATP Challenger: presentato a Cagliari il Sardegna Open 2024 - Il torneo, di categoria ATP Challenger 175, è in programma sui campi rossi dello storico club di Monte Urpinu dal 29 aprile al 5 maggio 2024. Tutti i match LIVE su SuperTennis TV e SuperTenniX ...ubitennis

LE IENE - Sinner accetta la sfida e scende in campo per un incontro a ping pong con Stefano Corti, martedì 9 aprile su Italia1 - Martedì 9 aprile, in prima serata su Italia1, nuovo appuntamento con “Le Iene” condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: Tananai e Michela Giraud.Nei giorni scorsi, sui p ...napolimagazine