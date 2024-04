LIVE Sinner Sonego-Gille Vliegen 7-6 | 5-5 | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | sarà gioco decisivo anche nel 2° set

(Di lunedì 8 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NARDI-AUGER-ALIASSIME LADI ARNALDI-NAGAL 30-40 Servizio vincente! 15-40 Nastro vincente di. 15-30 Prima slice diin soccorso agli azzurri. 0-30 Addosso ala risposta di rovescio di. Come risponde il belga!! 0-15 Gran rovescio diche infilasul lungolinea. 5-5 Ace. 40-15 In rete lo smash a rimbalzo di. 40-0 Servizio appena scheggiato da. 30-0 Prima vincente. 15-0 Attento a rete. 5-4 Ancora avanti, ma hanno ...

Tennis, Rolex Monte-Carlo Masters 1000: tutte le partite in diretta Sky Sport NOW - Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Dopo gli emozionanti Masters 1000 di Indian Wells e Miami, che hanno visto trionfare Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, arriva il mome ...digital-news

Djokovic sfida Sinner senza paura ma non a tennis: "So che è molto bravo" - Continua l'infinita rivalità tra numero uno e due del ranking mondiale, stavolta lontano dai campi di Melbourne o Miami: ecco cosa ha confessato il campione serbo appena arrivato a Montecarlo ...corrieredellosport

LIVE Sinner/Sonego-Gille/Vliegen, ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA: azzurri dopo Munar-Safiullin - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI NARDI-AUGER-ALIASSIME LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-NAGAL 16:10 Koolhof/Mektic b. Nys Zielinski 7-5, 5-7, 10-7. Adesso Munar-Safiullin dopodic ...oasport