LIVE Nardi-Auger Aliassime | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | inizia il match

(Di lunedì 8 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-NAGAL (2°DALLE 11.00) LADI SINNER/SONEGO-GILLE/VLIEGEN (4°DALLE 11.00) 15-0 Si toglie molto bene la risposta di dosso il canadese con il rovescio e apre l’angolo per primo. Felixal servizio 11:08 Dopo essersi qualificato per le ATP Finals del 2022, l’ex allievo di Toni Nadal ha smarrito completamente quel tennis che lo aveva portato fino alla 6ª posizione mondiale 11:04 Giocatori finalmente in campo! 11:01 Ci siamo! Giocatori quasi sul Campo Rainier III! Attesa del pubblico per metà azzurro, come sempre a MC, per il giustiziere di Novak Djokovic a Indian Wells. 10:58 Pochi minuti e si comincia, previsioni ...