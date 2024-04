LIVE Nardi-Auger Aliassime 2-6 | 3-5 | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | ultimo treno per il pesarese per tornare in partita!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-NAGAL (2° MATCH DALLE 11.00) LADI SINNER/SONEGO-GILLE/VLIEGEN (4° MATCH DALLE 11.00) Serve per il match Felix. 5-3 Prima vincente!! 40-30 Sbaglia la risposta sulla seconda, di dritto, il canadese. 30-30 Errore di dritto di! 15-30 Comanda e chiude di dritto il canadese. 15-15 Passante in allungo in scivolata di dritto stretto di. Fantastico. 15-0 Servizio, dritto e formalità. 5-2 Stecca di dritto il. Penultima opportunità di rientrare che se ne va, proverà a costruirsene un’altra dopo il cambio campo. 40-30 Gran difesa di ...