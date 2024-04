LIVE Nardi-Auger Aliassime 2-6 | 1-4 | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | c’è il break canadese anche nel 2° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-NAGAL (2° MATCH DALLE 11.00) LADI SINNER/SONEGO-GILLE/VLIEGEN (4° MATCH DALLE 11.00) 4-1 Ace (3°). 40-15 Sulla riga la volèe di. 30-0 Lungo il dritto carico di. 15-0 Largo il rovescio lungolinea del pesarese. 3-1 Errore di dritto di. Niente da fare, altro. 15-40 Passa di rovescio il n. 36 del mondo. Due chance di scappare via. 15-30 Clamoroso rovescio in rete sulla seconda di. 0-30 Gran risposta di dritto delche chiude con quello successivo. 0-15 Si arrendedopo che aveva disegnato il ...