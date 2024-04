LIVE – Benevento-Juve Stabia 0-0 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ladi, match valido per la trentacinquesima giornata di. Nel girone C c’è aria di festa allo stadio Ciro Vigorito, visto che gli ospiti cercano un pareggio per ottenere la promozione aritmetica alla prossimaB. Le vespe hanno dominato il campionato e la seconda della classe è proprio la formazione sannita, che vuole provare a vincere il derby campano per tenere tutto aperto almeno per un altro weekend. Chi riuscirà ad avere la meglio? Si parte alle ore 20.45 di lunedì 8 aprile. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE ...

Alle 20:30 di lunedì 12 febbraio Crotone e Benevento scenderanno in campo in occasione della venticinquesima giornata del girone C di Serie C 2023 / 2024 . Big match tra due delle piazze più calde del ... (sportface)

Alle 20:30 di lunedì 12 febbraio Crotone e Benevento scenderanno in campo in occasione della venticinquesima giornata del girone C di Serie C 2023 / 2024 . Big match tra due delle piazze più calde del ... (sportface)

La diretta LIVE di Benevento-Juve Stabia , match valido per la trentacinquesima giornata di Serie C 2023 / 2024 . Nel girone C c’è aria di festa allo stadio Ciro Vigorito, visto che gli ospiti cercano ... (sportface)

Benevento-Juve Stabia diretta ore 20:30: dove vederla in tv, streaming e formazioni - Scopri tutto sulla partita di Serie C: info, orario e canali per seguirla in tempo reale o in differita. Le possibili scelte ...corrieredellosport

Juve Stabia di scena a Benevento, le formazioni ufficiali: gli aggiornamenti del derby - E il palcoscenico è di quelli importanti, in una gara sentitissima: allo stadio Vigorito va in scena il derby contro il Benevento, una delle maggiori candidate alla lotta in vetta e oggi a meno dieci ...napolitoday

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ La corsa ai playoff nel girone B, diretta gol LIVE score (8 aprile 2024) - Risultati Serie C, classifiche: diretta gol LIVE score dei quattro posticipi per la 35^ giornata, il Mantova gioca con la promozione già in tasca.ilsussidiario