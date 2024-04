LIVE Arnaldi-Nagal 7-5 | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | l’azzurro si aggiudica un laborioso primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NARDI-AUGER-ALIASSIME DALLE 11.00 LADI SINNER/SONEGO-GILLE/VLIEGEN (4° MATCH DALLE 11.00) SECONDO SET 7-5SET! CHE PUNTOOO! Scambio prolungato chiuso dal dritto inside in vincente spaventoso del ligure. 30-40 Dritto lungolinea vincente dell’indiano, che cancella la prima palla set. 15-40 DUE SET POINT. Disastro di, che spedisce in corridoio un comodo schiaffo al volo di dritto. 15-30 Cambia traiettoria con l’inside out e spinge con il dritto dall’altra parte del campo.a due punti dal set. 15-15 Finalmente Matteo lascia andare il braccio con il dritto anomalo trovando il vincente. 15-0 Dritto ...