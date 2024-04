LIVE – Arnaldi-Nagal 7-5 1-1 | primo turno Masters 1000 Montecarlo 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi(terra battuta). Fortunatamente per Matteo, il suo avversario non sarà l’11 volte campione del torneo bensì l’indiano(con la ‘g’ al posto della ‘d’). Reduce dalle qualificazioni, rappresenta un avversario ostico ma di certo non un ostacolo insormontabile per l’azzurro, determinato a fare bene all’esordio stagione su questa superficie e favorito secondo i bookmakers. I due giocatori non si sono mai affrontati in carriera. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, conpianificati come secondo incontro di giornata sul ...