Si è conclusa la sfida dell’Élite Cup di Rugby che vedeva affrontarsi il Colorno e il Mogliano , in quella che era la partita valevole per la settima giornata del torneo. E ancora una volta i padroni ... (oasport)

Conte: 'Lite con Schlein Non riduciamo la politica a slogan' - Li vogliamo perseguire o riduciamo tutto agli slogan". Così il leader Cinquestelle Giuseppe Conte, a Fisciano per la presentazione del libro di Pasquale Tridico, rispondendo alla moderatrice che gli ...ansa

Lite col rivale, lo minaccia con un coltello: Poi scoppia la rissa: panico sulla Statale a Marina - MONTEMARCIANO Denunciato dai carabinieri un 54enne residente a Montemarciano che sabato notte ha minacciato una persona, brandendo un coltello, in un parcheggio nei pressi della Statale di ...corriereadriatico

Un codice per chi si candida col Pd. In attesa di Schlein, la mossa di Misiani in Campania - L'ex Antimafia Roberti in campo su un set di regole che si vuole portare a livello nazionale per evitare nuovi scandali come Bari e Torino. Marco Sarracino, ...huffingtonpost