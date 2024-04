L’Istat non ha diffuso questi dati infondati sull’aumento di patologie nelle persone vaccinate

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il 4 marzo 2024 è stato pubblicato su Threads un video in cui un uomo, identificato come «Dott.Francesco Oliviero», spiega che nel 2022, con «l’80 per cento di vaccinati», ci sarebbe stato un forte aumento di alcune. In particolare, si può ascoltare nel filmato, gli aborti spontanei sarebbero aumentati del 279 per cento, i tumori al seno del 487 per cento, l’infarto al miocardio del 269 per cento, l’embolia polmonare del 648 per cento, le disfunzioni ovariche del 437 per cento e le sclerosi multiple del 680 per cento. Inoltre, secondo Oliviero, i «malori improvvisi» nel 2020 «quando non c’erano i vaccini» sarebbero stati 155 mila, che sarebbero arrivati a 548 mila nel 2022., sempre secondo il filmato oggetto di analisi, sarebbero dell’Istituto nazionale di statistica (Istat). Si tratta di una notizia ...